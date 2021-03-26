На подрядчика ремонтирующего Красный мост Орла завели 2 уголовных дела

Красный мост разобран до основания Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле возбуждено уголовное дело на руководство подрядной организации, занимающейся ремонтом Красного моста и ремонтировавшего ранее мост Дружбы. После прокурорской проверки вскрылся факт подлога документов, а также мошенничество почти на полтора миллиона рублей.

ЛИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СОМНИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА

Надзорное ведомство проверило насколько фирма, взявшая два многомиллионных контракта в областном центре, соблюдает закон. Оказалось, что не очень-то хорошо. Так, для того чтобы зайти на Красный мост к подрядчику предъявлялось строгое требование: обязательно иметь опыт в сфере реконструкции объектов культурного наследия, так как Красный мост представляет историческую и культурную ценность. Не с первого раза, но все же "Ремспецмост" выиграл аукцион. Теперь выяснилось, что опыт оказался липовым.

- В целях получения преимуществ при прочих равных условиях представлены заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Материалов прокурорской проверки хватило для возбуждения уголовного дела по 5 части статьи 327 УК РФ: использование заведомо подложного документа.

Однако это еще не все. Помимо махинаций с документами выявлен и факт крупного мошенничества, совершенного при ремонте другого моста, Дружбы.

- По факту хищения бюджетных денежных средств на сумму не менее 1, 4 млн рублей при проведении ремонтных работ моста «Дружба» следственными органами также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверки продолжаются. Вероятно, что они обернутся уголовным преследованием и для орловских чиновников, принимавших мост: будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, принимавших выполненную работу.

Прокурор области Владислав Малкин взял ход расследования под личный контроль.

МОСТ ДРУЖБЫ

Фирма ООО "Ремспецмост" зашла в Орловскую область в 2019 году, когда был расторгнут контракт с первой подрядной организацией, начавшей ремонт моста Дружбы. До этого ремонтом занималась фирма "РГС", у которой постоянно были прения с заказчиком - УКС городской администрации. То подрядчик добивался положенных денег, то чиновники выставляли штрафы. Крайними оказывались рабочие, которые сидели без зарплаты месяцами.

- Такое ощущение, что кто-то намеренно ведет пропаганду против нас и нашей фирмы, пытаются выжить нас, - не раз сетовали ремонтники в разговорах с журналистами "КП-Орел". В итоге контракт с "РГС" расторгли. Поиск нового подрядчика затянулся и им как раз стало ООО "Ремспецмост".

К новому подрядчику сразу прильнуло пристальное внимание общественности: нарекание вызывали то затягивание сроков установки защитных экранов, то отсутствие обещанной видеосъемки с объекта. Однако ремонт продолжился. С 27 октября 2019 года мост Дружбы был полностью перекрыт для движения машин. Переправу обещали сдать к 1 декабря 2020 года (это срок с учетом сдвинувшегося графика ремонта). Однако темп оказался ускоренным, и уже 3 августа 2020 обновленный мост открыли с шариками и перерезанием красной ленты.

Обрадованные жители - события этого орловцы ожидали два года - поехали и пошли по обновленному мосту. Каково же было удивление и водителей, и пешеходов, когда полотно практически сразу покрылось выбоинами, а тротуар во время осадков затопило. Дефекты подрядчик устранил по гарантии. Орловцы поговорили в соцсетях о том, что "поспешишь, людей насмешишь", да и ладно, - одна из главных городских артерий вновь стала доступной для транспорта и пеших участников дорожного движения.

Однако позже ремонтом моста и особенно его приемкой заинтересовалась прокуратура. Под сомнение попала не только прозрачность сдачи объекта, но и самого факта приемки. В начале 2021 года ведомство начало проверку.

- Организована проверка соблюдения требований законодательства при приемке работ по ремонту моста «Дружба». Прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы контроля качества выполненных работ и приемки объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщала тогда прокуратура.

Результат налицо.

КРАСНЫЙ МОСТ

Еще не был сдан мост Дружбы, как активно заговорили власти и горожане о ремонте, пожалуй, самой важной транспортной артерии Орла, Красного моста. Начались электронные аукционы по выбору подрядной фирмы, которые то и дело проваливались один за одним. К подрядной фирме предъявлялись серьезные требования, в первую очередь по причине того, что Красный мост является объектом культурного наследия.

После десятка несостоявшихся аукционов, торги выиграла уже знакомая орловцам белгородская фирма ООО "Ремспецмост".

23 ноября 2020 года контракт на сумму 1,4 млрд рублей был подписан. Изначально предполагалось, что весной 2021-го мост перекроют. Но перекрыли его уже зимой.

- Реконструкция предполагает переустройство коммуникаций, демонтаж существующих и монтаж новых трамвайных путей, железобетонных и металлических конструкций, а также реконструкция центральной опоры моста и переустройство лестничных сходов. Красный мост будет расширен на 5,48 метров. Таким образом, общая ширина проезжей части составит 23,48 метров вместо сегодняшних 18 метров, - рассказывали о масштабах работы в пресс-службе мэрии Орла.

1 февраля в полночь Красный мост перекрыли для движения транспорта. Работа началась сразу. Дорожники стали разбирать полотно, срезать ограждения и трамвайные рельсы. При этом пешеходы передвигались, да и передвигаются по сей день, по тротуару моста, ведь временную пешую переправу для орловцев,предусмотренную контрактом, еще не построили.

Буквально через несколько дней после старта реконструкции, когда еще не был готов защитный экран отделяющий пешеходную зону от зоны, где вовсю работает техника, кусок рельса отлетел в молодого человека и серьезно ранил его. Парень был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Следственный комитет организовал проверку, которая привела к уголовному делу по факту работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Так, с момента перекрытия Красный мост стал одной из самых обсуждаемых тем в городе. Пробки после перекрытия, происшествия, готовность пешей переправы, а затем интересные археологические открытия, жалоба рабочих на невыплату заработной платы. А теперь и уголовное дело, заведенное на подрядчика.

Повлияет ли уголовное разбирательство на сроки ремонта моста пока что не ясно.

Редакция "Комсомольской правды в Орле" будет следить за развитием ситуации и ходом расследования.