Торги по ремонту Красного моста в Орле вновь не состоялись Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается эпопея по поиску подрядчика, который сможет капитально отремонтировать Красный мост. Работы планировали начать уже в ноябре этого года, но пока на объект некому выходить.

Очередные торги, которые проходили 28 октября, признаны не состоявшимися. На них была представлена всего одна заявка, да и та признана не соответствующим требованиям.

В торгах участвовала строительная фирма, которая заканчивала ремонт моста Дружбы в Орле. Однако компания ООО «Ремспецмост» из Белгородской области не представила документов и информации по соответствию. Напомним, подрядчик, который будет ремонтировать Красный мост должен иметь разрешение на реконструкцию объектов культурного наследия. Таких фирм в нашей стране не так уж и много.

Победитель предыдущих торгов – московская фирма АО СК «ФЛАН-М» - такое разрешение имел, однако опыта по мостостроению у организации не было. И хотя администрация Орла уже успела официально анонсировать подготовку к заключению контракта, после проверки контрольно-ревизорного отдела, планы поменялись.

Орел вновь стоит перед проблемой долгоиграющего ремонта центральной переправы, связывающей все районы.

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