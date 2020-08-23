В Орле нашли подрядчика для реконструкции Красного моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле нашли подрядчика для реконструкции Красного моста через Оку. Ремонтом займется АО «Строительная компания ФЛАН-М».

Напомним, первый аукцион по выбору подрядчика должен был состояться еще в июле. Однако его отменили из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

17 августа состоялся второй аукцион. В нем приняла участие только одна фирма, которая и стала победителем – «СК ФЛАН-М». На данный момент известно, что это компания из Москвы. На строительном рынке она с 2008 года. Фирма занималась строительными работами на ВДНХ, капитальным ремонтом «Московского детского музыкального театра под руководством Чихачева», реставрацией старинных усадеб и храмов.

Согласно информации на портале госзакупок, стоимость контракта должна составить 1,5 миллиарда рулей. Работы планируется завершить к 18 ноября 2022 года.