Подрядчика на реконструкцию Красного моста Орла пытаются найти уже в третий раз Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Торги по поиску подрядчика на реконструкцию Красного моста Орла приостановлены из-за жалобы в ФАС. Итоги ее рассмотрения, а также итоги самого аукциона, станут известные сегодня, 3 августа.

Это уже третья попытка найти организацию, которая займется ремонтом переправы. В первые два раза торги не состоялись, потому что никто не подал заявку. В пресс-службе Администрации Орла поясняют, что выбор участников ограничен из-за обширных требований к подрядчику и статуса "Реконструкция".

- Известно, что определение подрядной организации приостановлено в связи с жалобой, которая на данный момент находится на рассмотрении. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. В жалобе ООО «Галактика», поданной 29 июля 2020 года в ФАС России, оспаривается требование к участникам закупки о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора), - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

По планам, ремонт Красного моста должен начаться после открытия моста Дружбы.