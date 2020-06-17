2020-06-17T17:28:33+03:00
Общество

3 августа в Орле планируют открыть мост Дружбы

Дату озвучил глава региона Андрей Клычков
Наталья Меркулова
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3 августа в Орле планируют открыть мост Дружбы. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official3 августа в Орле планируют открыть мост Дружбы. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official
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История ремонта моста Дружбы в Орле подходит к финалу. Губернатор Андрей Клычков сообщил дату окончательного завершения работ и открытия движения.

Сдать мост Дружбы в эксплуатацию планируют 3 августа, накануне Дня города. Сейчас дорожники уже приступили к асфальтовым работам и укладывают первый слой асфальта. Одновременно с этим обустраиваются лестничные сходы, перильное ограждение, монтируются стойки барьерного ограждения и ведется переустройство кабелей связи. Рабочие приступили к уборке территории.

- Мост Дружбы – один из важнейших элементов транспортной системы города Орла. Возвышаясь над Окой, соединяет два района областной столицы. И в этом году он празднует свой юбилей – вот уже 55 лет мост служит орловцам. Работы идут под моим личным контролем, - написал губернатор Орловской области в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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