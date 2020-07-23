Администрация Орла объявила аукцион на реконструкцию Красного моста

23 Июль 2020 2020-07-23T17:18:39+03:00

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В среду, 22 июля, администрация города Орла разместила на сайте госзакупок официальную информацию об открытом аукционе на реконструкцию Красного моста. Работы оценили почти в 1,5 миллиарда рублей.

При этом финансирование реконструкции рассчитано на три года: 283 миллиона рублей – в 2020 году,795, 2 миллиона рублей – в 2021 году и 418,4 миллиона в 2022-м году.

Подрядные организации, готовые взять на себя обязательства по ремонту Красного моста, могут подать заявки до 30 июля. Ровно в два часа дня состоятся торги.

ИСТОЧНИК KP.RU