Ремонт Красного моста в Орле: город заключил контракт с «Ремспецмост»

Перекрытие Красного моста в Орле планируется весной 2021 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле наконец-то определились с подрядной организацией, которая займется реконструкцией Красного моста. После десятка несостоявшихся аукционов, торги выиграла белгородская фирма ООО «Ремспецмост». Именно она совсем недавно занималась ремонтом моста «Дружбы».

Хотя орловцы далеко неоднозначно отнеслись к итогам прошедшего ремонта (на обновленном мосту уже латают трещины на швах), 23 ноября контракт на сумму 1,4 млрд рублей с подрядчиком был подписан. ООО «Ремспецмост» должен завершить реконструкцию к 18 ноября 2022 года.

Перед началом масштабных работ планируется провести археологические исследования со стороны набережной Дубровинского и улицы Гостиной. Также одной из первоочередных задач станет строительство временного крытого пешеходного моста шириной в три метра со стороны памятника Ивану Грозному.

Перекрытие Красного моста планируется весной 2021 года.

- Реконструкция предполагает переустройство коммуникаций, демонтаж существующих и монтаж новых трамвайных путей, железобетонных и металлических конструкций, а также реконструкция центральной опоры моста и переустройство лестничных сходов. Красный мост будет расширен на 5,48 метров. Таким образом, общая ширина проезжей части составит 23,48 метров вместо сегодняшних 18 метров, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Также в мэрии подчеркнули, что по итогам реконструкции на Красном мосту воссоздадут исторический вид лестничных сходов, арок и наружного электроосвещения.

«КП» следит за развитием событий.