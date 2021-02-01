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В Орле перекрыли Красный мост на реконструкцию

Последние машины проехали по мосту 1 февраля в 00:15 ночи
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию

Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле перекрыли для движения транспорта Красный мост. Масштабное событие состоялось ночью 1 февраля. Последние машины проехали по мосту в 00.15.

Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию

Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дорожники начали устанавливать заградительный барьер в двенадцать часов ночи. В этот момент оживленного движения уже не было, однако мост не пустовал.

На объездных улицах Орла появились новые дорожные знаки после закрытия Красного моста

На объездных улицах Орла появились новые дорожные знаки после закрытия Красного моста

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждая из полос была по очереди перекрыта с обеих сторон. Один ряд заграждений установили напротив ЦУМа, второй - на перекрестке возле Торговых рядов. Не успевших проехать по мосту водителей направляли в объезд.

Для пешеходов Красный мост в Орле будет открыт до апреля 2021. Весной должна появиться временная переправа

Для пешеходов Красный мост в Орле будет открыт до апреля 2021. Весной должна появиться временная переправа

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одновременно с началом перекрытия Красного моста, рабочие начали открывать ранее установленные дорожные знаки. С этого дня в Орле начинает действовать новая схема движения транспорта, запрет на парковку на ряде объездных улиц и так далее.

В Орле за час до закрытия Красного моста почистили объездные дороги

В Орле за час до закрытия Красного моста почистили объездные дороги

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Будьте внимательны, выбирая свой сегодняшний маршрут.

Красный мост в Орле закрыт до ноября 2022 года

Красный мост в Орле закрыт до ноября 2022 года

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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