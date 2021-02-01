В Орле перекрыли Красный мост на реконструкцию

Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орле перекрыли для движения транспорта Красный мост. Масштабное событие состоялось ночью 1 февраля. Последние машины проехали по мосту в 00.15.
Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Дорожники начали устанавливать заградительный барьер в двенадцать часов ночи. В этот момент оживленного движения уже не было, однако мост не пустовал.
На объездных улицах Орла появились новые дорожные знаки после закрытия Красного моста
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Каждая из полос была по очереди перекрыта с обеих сторон. Один ряд заграждений установили напротив ЦУМа, второй - на перекрестке возле Торговых рядов. Не успевших проехать по мосту водителей направляли в объезд.
Для пешеходов Красный мост в Орле будет открыт до апреля 2021. Весной должна появиться временная переправа
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Одновременно с началом перекрытия Красного моста, рабочие начали открывать ранее установленные дорожные знаки. С этого дня в Орле начинает действовать новая схема движения транспорта, запрет на парковку на ряде объездных улиц и так далее.
В Орле за час до закрытия Красного моста почистили объездные дороги
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Будьте внимательны, выбирая свой сегодняшний маршрут.
Красный мост в Орле закрыт до ноября 2022 года
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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