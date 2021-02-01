В Орле перекрыли Красный мост на реконструкцию

Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле перекрыли для движения транспорта Красный мост. Масштабное событие состоялось ночью 1 февраля. Последние машины проехали по мосту в 00.15.

Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дорожники начали устанавливать заградительный барьер в двенадцать часов ночи. В этот момент оживленного движения уже не было, однако мост не пустовал.

На объездных улицах Орла появились новые дорожные знаки после закрытия Красного моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждая из полос была по очереди перекрыта с обеих сторон. Один ряд заграждений установили напротив ЦУМа, второй - на перекрестке возле Торговых рядов. Не успевших проехать по мосту водителей направляли в объезд.

Для пешеходов Красный мост в Орле будет открыт до апреля 2021. Весной должна появиться временная переправа Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одновременно с началом перекрытия Красного моста, рабочие начали открывать ранее установленные дорожные знаки. С этого дня в Орле начинает действовать новая схема движения транспорта, запрет на парковку на ряде объездных улиц и так далее.

В Орле за час до закрытия Красного моста почистили объездные дороги Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Будьте внимательны, выбирая свой сегодняшний маршрут.

Красный мост в Орле закрыт до ноября 2022 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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