В Орле троллейбусы №1 и №8 пустят в объезд после закрытия Красного моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается подготовка к закрытию Красного моста на реконструкцию. Уже 1 февраля жителям города предстоит добираться до работы и назад домой по новым схемам движения транспорта.

Сложнее всего будет тем, кто привык пользоваться трамваем. Здесь не обойдется без пересадок. В Железнодорожный район трамваи ходить перестанут, зато на этом участке пути их будут дублировать автобусы.

Схема движения троллейбусов после закрытия Красного моста в Орле

Троллейбус №1 «Автовокзал — санаторий «Лесной» и №8 «пер. Южный — Наугорское шоссе» тоже ждут изменения. Сначала городские власти их хотели отменить, но просьбам орловцев оставили на маршруте. Электротранспорт пустят в объезд Красного моста.

Теперь эти троллейбусы будут идти через Советский район.

Схема движения троллейбусов после закрытия Красного моста в Орле

Троллейбус №1 «Автовокзал — санаторий «Лесной» будет заворачивать на Посадской и ехать через Тургеневский, а затем на мост 60-летия октября (в народе - Герценский мост).

- Троллейбус №8 «переулок Южный — Наугорское шоссе» будет идти по Приборостроительной улице через мост 60-летия октября, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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