Улица Фомина и 4-ая Курская станут односторонними после закрытия Красного моста в Орле

Две улицы в Железнодорожном районе Орла станут односторонними на два года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Через неделю жителям Орла придется привыкать к новым схемам движения транспорта. 1 февраля будет перекрыт на реконструкцию Красный мост. Пока не построен временный пешеходный мост, по нему можно будет ходить. Машинам же придется двигаться в объезд до 22 ноября 2022 года.

Остановки общественного транспорта оборудуют на пересечении улицы Фомина и Речного переулка (район дома №13 по Речному).

Схема движения транспорта и места остановок в Железнодорожном районе Орла

Основными дорогами для транспорта станут улицы Фомина, 3-я Курская, Гагарина, Розы Люксембург, 1-я Курская, Советская и Покровская. Причем две из них – Фомина и 4-ая Курская – станут на два года односторонними.

Так, улица Фомина будет односторонней по направлению от улицы Пушкина к улице 5 Августа, а 4-ю Курская по направлению от 5 Августа к Новосильской. Более того, на Фомина, 4-й Курской и 3-й Курской будет запрещена остановка транспортных средств.

Коснутся изменения и пешеходных переходов в местах объездных дорог. Пешеходный переход на пересечении улиц 5 Августа и Фомина станет регулируемым, а существующий на улице Фомина перенесут ближе к улице Русанова (в район дома №38 по Фомина).

- Пешеходный переход через улицу 3-ю Курскую в районе ТК «На Курской» будет демонтирован. На участке от улицы Московской до дома №14а по ул. 3-й Курской установят ограждения. Пешеходная связь будет осуществляться только по регулируемому переходу в районе пересечения с улицей Пушкина, - сообщает пресс-служба администрации Орла.