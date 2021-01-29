Ремонт Красного моста в Орле: какие изменения ждут пешеходов и автолюбителей

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле со следующей недели существенно изменится схема дорожного движения из-за закрытия Красного моста. Новшества ждут не только автолюбителей и пассажиров общественного транспорта, но и пешеходов: несколько переходов перенесут, появятся новые ограждения, а через некоторое время и пешая переправа.

Так как весь поток транспорта будет направлен в Железнодорожный район, на улицы Фомина, 3-ю Курскую, мост Дружбы, улицу Гагарина и Розы Люксембург, то основные изменения здесь и произойдут. По улице Розы Люксембург пойдет крупногабаритный транспорт, а менее вместительные автобусы пойдут по улицам Гагарина и Воскресенскому переулку. Пешеходный переход на 3-й Курской, который расположен в районе рынка, уберут. Пешие участники дорожного движения проезжую часть теперь будут переходить через Новосильский переулок. Появятся новые ограждения на улице Пушкина (до дома №15 по 3-й Курской).

Демонтируют и еще один пешеходный переход, расположенный по улице 3-й Курской возле дома №53.

- В связи с тем, что рядом имеется новый регулируемый пешеходный переход на пересечении 3-я Курская и 5 августа, - пояснил Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу.

Остановку общественного транспорта от ЦУМа перенесли к Дому быта, появился остановочный павильон на Фомина. Кроме того, по улицам 3-я Курская, Фомина, Гагарина и 4-я Курская, а также переулкам Воскресенский и Новосильский, установят дополнительные дорожные знаки "Остановка запрещена". Контролировать соблюдение требования знаков будут камеры с фото и видео фиксацией.

Мост уже обнесли забором. Фото: пресс-служба администрации Орла

И, главное, пока что пешеходы смогут ходить по перекрытому Красному мосту. Однако рабочие начнут возводить переправу через Оку и когда она будет готова, мост закроют даже для пеших участников дорожного движения.

Сейчас полным ходом идут подготовительные работы.

Остановки в новых местах. Фото: пресс-служба администрации Орла

- Со стороны Железнодорожного района Красный мост начали обносить забором. На базу ООО "Ремспецмост" (подрядная организация, которая будет выполнять ремонт моста - прим.авт.) завозятся материалы для строительства временного пешеходного и коммуникационного мостов, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Как изменится схема движения общественного транспорта читайте здесь.