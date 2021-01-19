В Орле с 1 февраля прекратится движение по Красному мосту. Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин. Согласно ему, закрыта переправа будет до 22 ноября 2022 года.Реконструкция моста начнется в этом году. Пока рабочие будут заняты делом, схема движения общественного транспорта изменится (как именно можно почитать здесь). Водителям личного транспорта предлагают такие варианты объезда: улица Розы Люксембург - 5 Августа - 3-я Курская; улица Фомина - 3-я Курская - 5 Августа - Розы Люксембург.Как сообщает пресс-служба администрации Орла, пешеходам пока что можно будет пройти по Красному мосту. А после того, как будет построена временная пешая переправа, мост полностью закроют, даже для пеших участников дорожного движения.