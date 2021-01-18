Уже через две недели, с 1 февраля 2021-го, в Орле будет закрыто движение по одной из главных транспортных артерий города - Красному мосту. На время реконструкции переправы существенно изменится схема движения общественного транспорта, пассажирам трамваев, троллейбусов и автобусов придется подстроиться под нее. В городской администрации рассказали, что ждет жителей и гостей Орла пока мост будет перекрыт.АВТОБУСЫТранспорт, который раньше ходил через Красный мост, теперь пойдет в объезд: по улицам Фомина, 3-й Курской, мосту Дружбы, улицам Гагарина и Розы Люксембург. Изменения претерпят 13 городских автобусных маршрутов.Это автобусы №2 \\"Планерная-Гайдара\\", №5 \\" ТМК Гринн - п.Булгаково\\", №11 \\"Спецавтобаза - Веселая Слобода\\", №15 \\"Спецавтобаза - Живмаш\\", №16 \\"Планерная - Северсталь-Метиз\\", №20 \\"Зареченский - Космонавтов\\", №21 \\"Новая Ботаника - ул. Рощинская\\", №23 \\"Санаторий Лесной - ТМК Гринн\\", № 24 \\"Наугорское кладбище - санаторий Лесной\\", № 26 \\"ул. Часовая - санаторий Лесной\\", №34 \\"Северсталь-Метиз - Гринн\\", №35 \\"909 квартал - Цветаева\\" и №48 \\"Южный - Госуниверситет УНПК\\".Пригородные автобусы (с трехзначными номерами) тоже вынуждены будут изменить маршрут. Так, иначе поедут автобусы №482 \\"п. Знаменка - Стальной Конь\\", №445 \\"п.Знаменка - Мезенский педколледж\\", № 421 \\"Мезенский педколледж - РТС\\", №356 \\"Микрорайон - Лаврово\\", №352 \\"п. Знаменка - Хардиково\\", №329 \\"Химмаш - Касьяновка\\", №115 \\"Автовокзал - Болховский микрорайон\\". Ознакомиться с подробнымы схемами проезда автобусов можно здесь.ТРАМВАИС 1 февраля 2021 года трамваи в Орле будут ходить только по Заводскому району. В Железнодорожном районе электротранспорт заменят автобусами. Пересадка для пассажиров будет бесплатной, при условии, что вы не выбросили билет.Трамвай №1, который обычно движется от Железнодорожного вокзала до ТМК \\"Гринн\\" теперь поедет до трамвайного депо на Карачевской улице. Здесь пассажиры пересядут в автобус, который идет по тому же маршруту, что и электротранспорт (правда, с учетом объезда Красного моста).Трамвай №3, следующий от улицы Пушкина до завода \\"Химмаш\\" также поедет по Заводскому району до депо. Пассажирам тоже придется пересесть в автобус, который заменит трамвай в Железнодорожном районе.А трамвай №4 и вовсе не будет ходить. По его маршруту \\"Железнодорожный вокзал -школа №35\\" пойдут автобусы ( от завода Медведева до 35-й школы).ТРОЛЛЕЙБУСЫВременные неудобства коснутся двух троллейбусных маршрутов - №1 \\"Автовокзал - Санаторий Лесной\\" и №8 \\"переулок Южный - Наугорское шоссе\\". Когда мост перекроют, троллейбусы отменят.\\"Рогатые\\", которые ходят в Советском и Заводском районах (это \\"четверка\\" и \\"шестерка\\") будут возить пассажиров в прежнем режиме.- Если возникли вопросы по схемам движения общественного транспорта — обращайтесь по телефонам отдела транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла: (4862) 43-36-02, 43-71-14 - сообщает пресс-служба администрации Орла.