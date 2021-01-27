Для пассажиров трамваев в Орле пересадка станет бесплатной

Вынужденная пересадка из трамвая в троллейбус будет бесплатной Фото: Ольга СУПОНЕВА

Красный мост в Орле перекроют уже в будущий понедельник, из-за этого изменится транспортная схема. Пассажирам трамваев придется делать пересадку в автобус, она будет бесплатной при наличии билета.

Транспортным узлом станет трамвайное депо, именно здесь будет осуществляться пересадка. Из трамваев, которые следуют со стороны "Гринна" пассажиры перейдут в автобус 1Т и продолжат дальнейший путь. Автобус поедет по маршруту трамвая №1 до Железнодорожного вокзала.

- Пересадка бесплатная как из трамвая в автобус, так и наоборот. Обязательно сохраняйте посадочный билет! Посадочный билет будет выдаваться при оплате любым способом: наличным, безналичным или с помощью проездного. Важно, что пересадка будет бесплатной в течение 30 минут, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

О том, как изменится схема движения общественного транспорта после закрытия переправы читайте здесь.