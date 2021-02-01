Красный мост перекрыт, Орел стал в пробках

Орел стал в пробках Фото: Наталья Меркулова

Сегодня в Орле перекрыли главную городскую транспортную артерию - Красный мост. Реконструировать переправу будут почти 2 года, в первый день ремонта областной центр, как и ожидалось, стал в пробках.

Пробки в Орле 1 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Транспорт, как личный так и общественный, пошел через Железнодорожный район. Поэтому самые серьезные заторы наблюдаются здесь. Движение по мосту Дружбы и на прилегающих к нему улиц затруднено.

Скриншот яндекс.пробки

На картах пробок от Яндекса отчетливо видно, какие участки дорог "покраснели". Это и 5 августа, и 1-я Курская, и Комсомольская.

Пробки в Орле 1 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Зато на улице Фомина, ставшей с 1 февраля, односторонней пробок не наблюдается. Движение машин здесь не самое интенсивное, в основном по ней идет общественный транспорт.

Пробки в Орле 1 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После 10 часов утра ситуация на Комсомольской улице улучшилась. Пробки стихли. Ускорилось движение по Тургеневскому мосту.

Пробки в Орле 1 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На мост 60-летия Октября (Герценовский мост) также лег большой поток машин. Однако сейчас сильных пробок не наблюдается. Самая сложной ситуация остается на мосту Дружбы.

На перекрытый Красный мост уже вышла спецтехника.

1 февраля в Орле перекрыли для движения Красный мост. На нем уже начала работать спецтехника Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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