В Орле открыли обновленный мост Дружбы

Сегодня, 3 июля, в Орле открыли движение по обновленному мосту Дружбы. В торжественной церемонии принимали участие глава региона Андрей Клычков и первые лица города и области. Этого события орловцы ждали без малого два года.

В Орле открыли обновленный мост ДружбыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, движение по мосту, связывающему Заводской и Железнодорожный районы, остановилось 27 августа 2018 года. Капитальный ремонт планировали закончить до 31 декабря 2019 года, однако планам не было суждено сбыться. Мост превратился в одну из самых обсуждаемых и скандальных орловских тем. Рассказываем, с чего все начиналось и как проходил ремонт.

НАЧАЛО РЕКОНСТРУКЦИИ

Тендер на ремонт «Дружбы» выиграла фирма ООО «РГС». Осваивая выделенные средства, подрядчик вышел на объект, начал демонтировать старые балки и ограждения. Тогда на мосту была перекрыта только одна полоса движения.

Однако уже через несколько месяцев после старта капитального ремонта к подрядчику начали возникать серьезные вопросы. Так, в декабре 2018 года депутат орловского горсовета Евгений Косогов опубликовал в соцсетях документы, согласно которым подрядчику грозит многомиллионный штраф за неисправленные и некачественно выполненные работы по ямочному ремонты открытой для движения машин части моста, а также за отсутствие защитного экрана над Окой. Правда, тогда никто еще не задумывался, насколько ситуация запущена.

Уже через несколько месяцев после старта капитального ремонта к подрядчику начали возникать серьезные вопросыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже почти через год, в августе 2019-го, городская администрация начинает готовиться к расторжению контракта из-за явного отставания от графика. Работы то начинались, то вновь останавливались, а рабочие, несколько раз остававшись без зарплаты, вовсе отказались выходить на объект.

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА И БАЛКИ С ДЕФЕКТОМ

Еще в мае 2019 года в Орел наведались эксперты воронежской организации ООО «ДорМостПроект» и пришли к выводу, что изначально капитальный ремонт балок на «Дружбе» был и не нужен. Согласно исследованию специалистов, они вполне были пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Реконструкция моста Дружбы в Орле превратилась в одну из самых скандальных тем областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Балки пролетных строений находятся в удовлетворительном состоянии. Были проведены геодезические измерения, согласно им зафиксирован прогиб в пределах 3 сантиметров. Такое значение является нормой, так как для данной конструкции предельно допустимый прогиб – 8 сантиметров, - поясняла тогда результаты исследования Наталья Богданова, специалист «ДорМостПроекта».

Зато массу нареканий экспертов вызвали ремонтные работы и качество надзора за ними.

Уже в июне 2019 года стало известно, что в новых 33-метровых балках пролетных строений моста нашли дефекты. Тогда подрядчику запретили их монтировать и работа окончательно встала. Назревало расторжение контракта и судебные разбирательства.

В июне 2019 года в новых 33-метровых балках пролетных строений моста нашли дефектыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК

Спустя год, 27 августа 2019 года, контракт с ООО «РГС» на реконструкцию моста был расторгнул в одностороннем порядке. Началось повторное обследование состояние уже полуразрушенного ремонтом моста.

Нового подрядчика для моста Дружбы в Орле нашли не сразуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затем несколько раз назначались электронные торги на выбор подрядной организации, но все они оставались не состоявшимися – желающих браться за мост со скандальной историей не находилось. Только 10 октября на очередном аукционе все же нашлась фирма, готовая продолжить реконструкцию. Компания ООО «РЕМСПЕЦМОСТ» из Белгорода стала единственной, кто подал тогда заявку на участие в торгах.

К новому подрядчику сразу возникло пристальное внимание общественности: нарекание вызывали то затягивание сроков установки защитных экранов, то отсутствие обещанной видеосъемки с объекта. Однако ремонт все же начался. Правда, с этого момента, с 27 октября 2019 года, мост Дружбы был полностью перекрыт для движения машин.

Чтобы снять возникший накал вокруг ремонтной темы к освещению хода ведущихся работ подключился сам губернатор Андрей Клычков. Он стал регулярно выкладывать фотографии, сделанные на квадрокоптер, на своих страницах в соцсетях и рассказывать о каждом этапе реконструкции.

Изначально многострадальный ремонт планировали завершить в декабре 2020 года, однако постепенно областные и городские власти начали давать более оптимистичные прогнозы – сначала речь зашла об осени, а затем и о начале августа.

НОВАЯ ЗАДАЧА – КРАСНЫЙ МОСТ

В Орле открыли обновленный мост ДружбыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 3 августа, мост наконец-то открыт. Однако впереди у областной еще большая задача – ремонт Красного моста, который в действительности сильно изношен и нуждается в реконструкции. Правда первый же аукцион по выбору подрядчика показал – процесс этот будет не простой. Торги приостановили из-за жалобы в Арбитражный суд.