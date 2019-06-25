Ремонт на мосту Дружбы в Орле снова встал: рабочие с февраля сидят без зарплаты

В Орле рабочие, выполняющие ремонт моста Дружбы в Орле, сидят без зарплаты с конца февраля. Работа стоит, а большая часть бригады переброшена на другой объект. Корреспондент «КП» пообщался с работниками, чтобы узнать о складывающейся ситуации из первых уст.

По словам руководителя подрядной организации ООО «РГС», заказчик (Управление коммунальным хозяйством Орла) задолжает больше 50 миллионов рублей. Деньги не переведены, работяги, съехавшиеся на мост с разных уголков России, сидят без зарплаты. С прошлой недели ремонт стал совсем. Большую часть рабочей силы перебросили на мост через реку Зуша в городе Мценске, ремонт которого также выполняет «РГС».

Сегодня на мосту Дружбы – пусто. Огромный консольно-шлюзовый кран, который ехал в Орел из самого Китая, простаивает. Рабочие мониторят сайты с вакансиями. Все материалы и оборудование, не считая вышеупомянутого крана, вывезено.

Консольно-шлюзовый кран ехал в Орел их Китая, правда сейчас он стоит без делаФото: Ольга СУПОНЕВА

- И это не прихоть и не лень. Мы не хотим «вкалывать» бесплатно: своих денег члены бригады не видели с конца февраля. Писали жалобы в следственные органы, прокуратуру. А воз и ныне там, - рассказывает «Комсомолке» Сергей, один из рабочих.

Между тем не проходит ни одного совещания в горадминистрации, ни одной сессии горсовета, чтобы тема моста Дружбы не всплыла и не вызвала бурных обсуждений. Общественники проводят экспертизы, заказчик выставляет подрядчику штрафы, тот пытается добиться положенных денежных переводов.

- Получается как в басне «Лебедь, щука и рак». У каждого своя правда, и свой интерес. Только страдают от этого простые люди, - говорит Сергей.

Более того, в последнее время к работягам агрессивно настроены жители Орла. Немногочисленные оставшиеся на мосту рабочие рассказывают, что то и дело останавливаются машины и в сторону работников летит нецензурная брань, оскорбления. Были случаи, когда люди проходили на закрытую часть моста и «русским матерным» учили сотрудников подрядной фирмы как им нужно выполнять свою работу.

Рабочие не хотят "вкалывать" бесплатноФото: Ольга СУПОНЕВА

- Такое ощущение, что кто-то намеренно ведет пропаганду против нас и нашей фирмы, пытаются выжить нас, а все кому не лень пиарятся на ситуации. Мы приехали сюда из разных уголков России, у всех большой стаж на подобных объектах, но с такой ситуацией столкнулись впервые, - сетует другой рабочий, не пожелавший, чтобы его имя звучало в данном материале.

К слову о пиаре: регулярно и чиновники разного уровня, и депутаты, и общественники высказывают свое мнение на счет затянувшегося ремонта. А однажды, по словам рабочих, один из представителей заказчика и вовсе обронил неосторожное «Что вы сюда приехали, у нас своих что ли специалистов нет».

«Комсомолка» не берется характеризовать ситуацию с затянувшимся ремонтом и бесконечными скандалами вокруг моста Дружбы. Мы следим за ней.

ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня на рабочей планерке в городской администрации вновь шло обсуждение темы. И.о. начальника УКХ Орла Дмитрий Фролов сообщил главе горадминистрации о приостановленном ремонте. Причиной была названа неоплата уже выполненных работ. Фролов пояснил, что сроком для решения проблемы с долгом названа одна неделя.