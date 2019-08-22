2019-08-22T11:42:07+03:00
Общество

В Орле расторгают контракт с подрядчиком по ремонту моста "Дружбы"

С 27 августа
Ольга СУПОНЕВА
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Контракт с подрядчиком будет расторгнутКонтракт с подрядчиком будет расторгнутФото: Ольга СУПОНЕВА
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Контракт с подрядчиком, выполняющим ремонт моста Дружбы в Орле, все-таки будет расторгнут. Об этом стало известно на сегодняшнем, 22 августа, заседании профильного комитета горсовета.

- Как доложил депутатам заместитель главы администрации города Евгений Гришин, администрация города готовится расторгнуть контракт с подрядчиком в одностророннем порядке с 27 августа этого года, - сообщили "КП" в пресс-службе Орловского городского совета.

Отмечается, что специализированный кран, предназначенный для монтажа балок, на объекте останется. Что делать с мостом дальше - решит комиссия. Сперва строение будут обследовано, затем вынесут вердикт его состоянию, чтобы определить дальнейший объем работ.

Мост "Дружбы" стал одним из самый скандальных ремонтируемых объектов на Орловщине. Масштабные отставание от сроков, недопонимание между подрядчиком и заказчиком, пристальное внимание общественников, регулярно обнаруживавших те или иные недостатки и несостыковки - это лишь часть "спутников" реконструкции.

Редакция "КП" пристально следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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