2019-04-24T15:54:10+03:00
Общество

УКХ Орла намерено взыскать штрафы за ремонт моста Дружбы через суд

Исковое заявление уже подано в арбитраж
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле Управление коммунальным хозяйством города решило взыскать штрафы с подрядчика, выполняющего ремонт моста Дружбы, через суд. Соответствующее исковое заявление уже подано в арбитраж.

По информации коммунального управления за время проведения ремонта многострадального сооружения подрядчику, коим выступает ООО «РГС», было выдано 15 предписаний об устранении недостатков в работе.

- В связи с тем, что подрядчик на замечания заказчика не отреагировал, подано исковое заявление о взыскании штрафа в размере 200 тысяч рублей за неисполнение обязательств муниципального контракта в части отсутствия защитного брезентового экрана под пролетными строениями моста. Кроме того, подготовлено исковое заявление по взысканию пени в размере 1 миллиона 440 тысяч рублей за срыв сроков производства работ, - рассказал Дмитрий Фролов, и.о. начальника УКХ Орла.

Напомним, по срокам от графика ремонт отстает уже на полгода. Демонтаж старых балок и монтаж новых начнется, когда будет установлен специальный тяжеловесный кран. Сейчас эта техника едет в Орел.

- Сотрудники УКХ в режиме онлайн следят за передвижением тяжеловесной техники. По состоянию на 23 апреля, кран проехал Забайкальск, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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