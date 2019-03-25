В Орле рабочие отказались продолжать ремонт моста Дружбы

В Орле рабочие, выполняющие ремонт моста Дружбы, отказались продолжать работу. По их словам, зарплату не выплачивают людям уже несколько месяцев, и приходиться выполнять свои обязанности в буквальном смысле слова за еду.

Ремонтировать орловский мост Дружбы съехались рабочие из разных уголков России: Ростов на Дону, Удмуртия, Омск, Томск, Волгоград. Колесить по стране и заниматься реконструкцией серьезных объектов им не впервой, многие уже долгие годы трудятся в «Спецмонтажстрое» - компании, которая на субподряде выполняет ремонт орловского моста. Метод работы вахтовый. Мужики оставляют дома жен и детей и уезжают на полтора месяца на другой конец страны, чтобы подзаработать. Живут кто в хостеле, кто в рабочем городке на окраине города, специально возведенном для них. Работают в две смены: с семи до семи часов. Правда последнюю неделю ремонт моста стоит.

Мост ДружбыФото: Ольга СУПОНЕВА

- Не выйдем на объект, пока не получим деньги, - поделился с корреспондентом «КП» Сергей, один из рабочих. – Бывало, задерживали зарплату. Но такое впервые. Мы сидим без денег несколько месяцев, еще с конца прошлого года.

- А как же вам начальство объясняет это? – вопрошаем с удивлением.

- Хозяин говорит, что денег нет. Что заказчик (им выступает Управление коммунальным хозяйством Орла – прим. ред.) не платит, - наперебой отвечают рабочие.

Суши вёслаФото: Ольга СУПОНЕВА

В распоряжении редакции «КП» имеется запись телефонного разговора, подтверждающая такой ответ.

Останавливается ремонт моста не в первый раз. Проблема с выплатами заработной платы на этом объекте возникала и раньше.

- Мы не знаем, к кому обратиться. Организация официально зарегистрирована в Тюмени, а значит разбираться должны правоохранительные и надзорные органы этого региона, - сетуют рабочие.

Орел запомнится рабочим, которые приехали сюда из разных уголков страныФото: Ольга СУПОНЕВА

Тем временем, пока ситуация с мертвой точки не движется, график выполнения работ значительно отстал от заявленного: по словам начальника участка примерно на три месяца.

На вопрос, что же собираются рабочие делать дальше, монтажники только разводят руками: ждать.

- Директор сказал, чтобы уезжали по домам, не доработав вахту – мол, приедет другая смена, будет работать. Денег на билеты не дает, а многим ехать через пол России домой. Говорит, что и обеды прекратит оплачивать, а мы итак, считай, работаем за еду,- рассказывают рабочие.

Ремонт отстал от графика на несколько месяцевФото: Ольга СУПОНЕВА

Ремонт орловского моста Дружбы вызывает много споров и скандалов с самого момента его начала на разных уровнях: недовольны жители города бесконечными пробками, недовольны общественники подходом подрядчика к работе и городских чиновников к контролю над ней, в свою очередь горадминистрация недовольна нарушениями и выставляет подрядчику штрафы, недовольный работой заказчика подрядчик не оплачивает их. Без денег сидят простые работяги. Ремонт затягивается.

В настоящее время «КП» подготовила журналистский запрос в Администрацию города, чтобы прояснить ситуацию. Мы следим за ее развитием.