Подрядчику, ремонтирующему мост Дружбы в Орле, грозит штраф в 7 миллионов

Многострадальный мост Дружбы в Орле, ремонт которого не обсуждал только ленивый, снова попал под прицел местных СМИ и общественности. Депутат горсовета Евгений Косогов опубликовал документ, согласно которому подрядчику, выполняющему реконструкцию объекта, грозит многомиллионный штраф.

Уведомление о штрафе подписано представителем заказчика - Управления коммунальным хозяйством города Орла. В перечень нарушений вошли несколько пунктов и здесь одни «не»: непредставление исполнительной документации по работам за ноябрь, невыполнение семи предписаний, неисправленные некачественно выполненные работы (речь идет о ямочным ремонте той части моста, которая открыта для движения), невыполнение устройства защитного экрана под пролетными строениями, систематическое невыполнение требований по организации работ.

Евгений Косогов отмечает, что ранее им были направлены обращения от лица мостовиков главе региона Андрею Клычкову.

- На моё имя поступило письменное обращение от представителей инженерного сообщества (мостовиков), которые высказывают свою крайнюю обеспокоенность в связи с реализацией инвестиционного процесса по мосту Дружбы через Оку. В обращении главе региона, на основании письма полученного от орловского инженерного сообщества, мною была описана крайне негативная ситуация, складывающаяся в ходе проведения ремонта, - отмечает Евгений Косогов.

Далее депутат говорит о том, что получил лишь «отписки» из Департамента строительства и городской администрации.

- 7 декабря 2018 года мне пришла «замечательная» отписка за подписью заместителя главы администрации Орла Николая Ванифатова, где говорится, что с проведением капитального ремонта моста всё замечательно: всё согласовано, ямочный ремонт проезжей части на участке проезда транспорта выполнен силами подрядной организации, - пишет Косогов.

Однако, по мнению самого депутата, реальность с отписками чиновников сильно разнятся. Вышеуказанное постановление о штрафе он приводит тому доказательством.

«КП» следит за развитием ситуации.