2018-12-17T17:05:14+03:00
Общество

Подрядчику, ремонтирующему мост Дружбы в Орле, грозит штраф в 7 миллионов

Судя по документу, опубликованному депутатом горсовета Евгением Косоговым, выполняющая ремонт компания допустила множество нарушений
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мост Дружбы в ОрлеМост Дружбы в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Многострадальный мост Дружбы в Орле, ремонт которого не обсуждал только ленивый, снова попал под прицел местных СМИ и общественности. Депутат горсовета Евгений Косогов опубликовал документ, согласно которому подрядчику, выполняющему реконструкцию объекта, грозит многомиллионный штраф.

Уведомление о штрафе подписано представителем заказчика - Управления коммунальным хозяйством города Орла. В перечень нарушений вошли несколько пунктов и здесь одни «не»: непредставление исполнительной документации по работам за ноябрь, невыполнение семи предписаний, неисправленные некачественно выполненные работы (речь идет о ямочным ремонте той части моста, которая открыта для движения), невыполнение устройства защитного экрана под пролетными строениями, систематическое невыполнение требований по организации работ.

Евгений Косогов отмечает, что ранее им были направлены обращения от лица мостовиков главе региона Андрею Клычкову.

- На моё имя поступило письменное обращение от представителей инженерного сообщества (мостовиков), которые высказывают свою крайнюю обеспокоенность в связи с реализацией инвестиционного процесса по мосту Дружбы через Оку. В обращении главе региона, на основании письма полученного от орловского инженерного сообщества, мною была описана крайне негативная ситуация, складывающаяся в ходе проведения ремонта, - отмечает Евгений Косогов.

Далее депутат говорит о том, что получил лишь «отписки» из Департамента строительства и городской администрации.

- 7 декабря 2018 года мне пришла «замечательная» отписка за подписью заместителя главы администрации Орла Николая Ванифатова, где говорится, что с проведением капитального ремонта моста всё замечательно: всё согласовано, ямочный ремонт проезжей части на участке проезда транспорта выполнен силами подрядной организации, - пишет Косогов.

Однако, по мнению самого депутата, реальность с отписками чиновников сильно разнятся. Вышеуказанное постановление о штрафе он приводит тому доказательством.

«КП» следит за развитием ситуации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
В этом году участие в «Губернаторской елке» примут 600 юных орловцев
В Орле при ремонте сквера Комсомольцев были допущены нарушения
Конференция по библиотековедению «Денисьевские чтения» открылась в Орле
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины