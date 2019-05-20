Эксперты из Воронежа оценили состояние орловского моста Дружбы

С первого мая в Орле транспортные потоки должны были пойти по отреставрированной части моста Дружбы. Это по планам. На практике, чуда не случилось и отставание от графика в настоящий момент составляет 7 месяцев. Мост буквально раскурочен, работы ведутся вяло, у заказчика масса нареканий к подрядчику. Орловцы вынуждены простаивать в пробках и гадать, когда же нормализуется движение.

Состояние сооружения оценили эксперты воронежской организации ООО «ДорМостПроект» и свои выводы озвучили на пресс-конференции. Корреспонденты «КП» побывали на ней и попытались разобраться, что же ждет дальше многострадальный мост.

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА

Пресс-конференция прошла в минувшую пятницу, 17 мая, по инициативе общественников и депутата горсовета Евгения Косогова. Ее участниками стали, собственно, эксперты-мостовики, представители общественной организации «Дорога-450», УКХ города.

Теме посвятили пресс-конференциюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Специалисты провели экспертизу проекта ремонта моста от 2013 года, по которому ведется работа. Также были произведены необходимые замеры на самом сооружении.

- По результатам обследования наши специалисты сделали вывод, что балки пролетных строений находятся в удовлетворительном состоянии. Были проведены геодезические измерения, согласно им зафиксирован прогиб в пределах 3 сантиметров. Такое значение является нормой, так как для данной конструкции предельно допустимый прогиб – 8 сантиметров, - рассказала о результатах эскпертизы Наталья Богданова, специалист «ДорМостПроекта».

Замеры мостовиков существенно разнятся с данными проекта 2013 года, по которому ведется ремонтФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Согласно исследованию воронежских специалистов, имеющиеся балки вполне пригодны к дальнейшей эксплуатации, и менять их на новые не было нужды. А вот проект капитального ремонта вызвал у присутствующих вопросы.

- Нам, как проектировщикам, было видно, что заявленного в проекте прогиба нет. Измерения проводились в момент ледостава с поверхности льда. Как указано на графике, значение составило 13 мм. Тогда как в проекте указано 130 мм, - рассказал Валерий Павликов, руководитель общественной организации «Дорога-450».

Мостовики уверены – имеющиеся балки не стоило трогать. А новые, между тем, уже дожидаются своего часа.

ЧТО С БЕЗОПАСНОСТЬЮ?

Антон Дьячков, директор ООО «ДорМостПроект», рассказал и о другой проблеме. Таяние снега весной привело к размыву грунта со стороны улицы Фомина.

- Происходит подмыв подходов к мосту, а также подмыв в опоре. Это заметно невооруженным глазом, - отметил эксперт.

Грунт у опоры размываетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Опасения у специалистов вызвали стойки правой опоры моста. Судя по замерам, они накренились примерно на 30 мм. Свою роль сыграла неравномерная нагрузка на сооружение, сюда же – размытие грунта. Мостовики считают, что береговую опору нужно срочно укреплять, иначе может произойти техногенная катастрофа.

У орловцев есть свободный доступ к реконструируемому объектуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Нарекания у иногородних специалистов вызвало и банальное обеспечение безопасности жителей Орла при проведении ремонта. К мосту и даже под мост можно свободно подойти, защитного экрана нет, а мусор сыплется в реку Оку, загрязняя ее русло.

НАДЗОРА НЕ БУДЕТ

Еще один нюанс, связанный с ремонтом, осветил Валерий Заставный, специалист УКХ администрации Орла. Как оказалось, организация осуществлявшая надзор за ходом ремонта моста, расторгла контракт в одностороннем порядке. Контракт на ведение авторского надзора был заключен с организацией, выполнявший проект капремонта моста Дружбы.

Строительный мусор загрязнил рекуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- На объект представители проектной организации выезжали раз в месяц, но этого было недостаточно для контроля. В отчетах были указаны лишь незначительные нарушения, хотя в моих предписаниях были серьезные замечания. В одностороннем порядке проектировщик вышел из договора 8 мая, мотивируя этот шаг невыплатой зарплаты за осуществление надзора, - рассказал Валерий Заставный.

Подрядчик освоил только 9% средств от общей суммы контрактаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь у заказчика новая головная боль: решить вопрос с осуществлением контроля за ремонтом моста, ведь пускать на самотек такую серьезную работу нельзя.

По информации Заставного, подрядчик ООО «РГС» освоил только 9% от средств от суммы контракта. График работ отстаёт от заявленного уже на 7 месяцев. В настоящее время вопрос о том, чтобы расторгнуть контракт с подрядчиком не стоит. Присутствующие отметили: тяжело будет найти организацию, которая возьмется за объект. Открытым остается вопрос и о самом проекте реконструкции. Прозвучало предложение не менять его полностью, а внести правки.

ВМЕСТО ИТОГА

- Подводя итог пресс-конференции мы обращаемся к Правительству Орловской области и лично к Андрею Клычкову. Необходимо отнестись со всей серьезностью к той информации, которая была озвучена. Мы выдвигаем ряд предложений, которые необходимо принять руководству региона в самый короткий срок, - подытожил Евгений Косогов.

По итогам пресс-конференции подготовлено обращение в Правительство регионаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В числе предложений следующие: 55 балок нужно отремонтировать, а не менять их на новые, проломы забетонировать и восстановить полотно, натянуть под мостом защитный экран, а подмостовую зону закрыть ограждениями в целях безопасности населения, а также обязать подрядчика очистить русло реки. Также говорится о необходимости пересмотреть и доработать проект от 2013 года и привести его в соответствие с реальным состоянием моста Дружбы, рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с подрядчиком, провести обследование фундамента правобережной опоры и найти проектные решения по укреплению ее, решить вопрос с экспертным сопровождением.

Что ждет мост?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прозвучало решение обратиться в генеральную прокуратуру и в Росавтодор, в случае если ситуация с ремонтом сооружения не изменится.

«КП» следит за ее развитием.