2019-08-08T12:55:09+03:00
Общество

Властям Орла рекомендовали расторгнуть контракт по мосту «Дружбы»

Письмо на имя Александра Муромского направил областной профильный департамент
Ольга СУПОНЕВА
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Мост ДружбыМост ДружбыФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле в скором времени может быть расторгнут контракт с подрядчиком, ремонтирующим мост Дружбы. Официальное письмо с такой рекомендацией в адрес главы горадминистрации Александра Муромского направили областные власти.

Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства официально рекомендовал муниципалитету приступить к расторжению контракта. Письмо было направлено сегодня, 8 августа. Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, причиной тому послужили низкие темпы работ и отставание от графика.

Напомним, ранее подрядчик и заказчик не раз высказывали массу претензий в адрес друг-друга. Рабочие несколько раз оставались без зарплаты, ремонт останавливался и в итоге срок сдачи объекта оказался затянут на неопределенное время. При этом в разговоре с корреспондентом «КП» представители подрядной организации не раз упоминали о том, что их хотят выжить с объекта.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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