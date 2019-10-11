Ремонтом моста «Дружбы» в Орле займется белгородский подрядчик

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-11T14:32:21+03:00

Он единственный, кто подал заявку на участие в электронном аукционе

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Сегодня стало известно, что ремонт многострадального моста «Дружбы» в Орле все-таки продолжится. 10 октября завершился электронный аукцион, который выиграла фирма из Белгорода.

Новый подрядчик - ООО «РЕМСПЕЦМОСТ» – стал единственным, кто подал заявку на участие. Напомним, несколько предыдущих аукционов были признаны не состоявшими, так как желающих принять в нем участие и вовсе не нашлось.

Ситуация вокруг моста, который станет заменой «Красного моста» во время его закрытия на капитальный ремонт, обсуждается в городе уже больше года. Сорванные сроки сдачи, некачественные материалы и, наконец, расторжение контракта с предыдущим подрядчиком, вызывали у горожан опасения, что они и вовсе останутся без моста.

Ряд общественников даже поднимали вопрос об аварийности моста «Дружба» после горе-ремонта, а городские власти поручили комиссии провести его полное обследование. Однако теперь ремонт должен продолжится. Как следует из аукционной документации, срок завершения работ по капитальному ремонту - 1 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU