Специалист УКХ Орла: новые балки для моста Дружбы оказались с дефектом

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-26T10:19:27+03:00

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В Орле специалист Управления коммунальным хозяйством горадминистрации вынес вердикт новым балкам для моста Дружбы. Валерий Заставный обнаружил дефекты в готовых к монтажу конструкциям и выдал подрядчику предписание, запрещающее монтаж балок.

Кроме того, выписано предписание, запрещающее уничтожать старые балки: по мнению ряда орловских инженеров-мостовиков и согласно экспертизе, которую для них провела воронежская организация, балки вовсе можно было не менять.

«Подрядчику запрещено монтировать 33-метровые балки пролетных строений», - гласит одно предписание. «Обязываю запретить подрядчику проводить разрушение демонтированных балок пролетных строений» - вторит другое.

Таким образом, ремонт вновь затягивается. «КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU