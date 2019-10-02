2019-10-02T09:28:55+03:00
Общество

Мост «Дружбы» в Орле проверят на безопасность

Затянувшийся ремонт снова встал на повестку дня в городской мэрии
Наталья Меркулова
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Мост «Дружбы» в Орле проверят на безопасностьМост «Дружбы» в Орле проверят на безопасностьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 1 октября, на рабочем совещании в мэрии орловские власти затронули одну из главных транспортных проблем Орла – ремонт моста «Дружбы» и его последствия.

Эту тему затронул один из депутатов облсовета, предрекая возможное обрушение во время затяжных дождей. По его мнению, вода может размыть конус моста и снести его основание, поэтому нужно срочно начать укреплять фундамент со стороны улицы Фомина.

После этого глава администрации Орла Александр Муромский поручил в кратчайшие сроки провести обследование моста «Дружбы» на его безопасность.

- Провести обследование и вынести соответствующее заключение о безопасности существующих конструкций предстоит автору проекта «ДорМостПроект» в рамках авторского надзора, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, 27 августа УКХ расторгло контракт с подрядчиком ООО «Региональные газораспределительные сети» по капитальному ремонту моста «Дружбы» из-за его затягивания. Нового подрядчика власти пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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