В Орле возбуждено уголовное дело после травмирования школьника на Красном мосту

Возбуждено уголовное дело Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на Красном мосту серьезные травмы получил школьник. Во время ремонта кусок рельса, которые распиливали рабочие, отлетел и вонзился подростку в тело.

ЧП случилось 9 января. 17-летний парень шел по пешеходной зоне моста, не отгороженной от проезжей части, на которой сейчас активно ведется ремонт. Внезапно в него отлетел кусок металла. Школьника увезли в больницу, там ему сделали операцию. Пострадавший продолжает лечение в НКМЦ им. Круглой. Прокуратура и следком сразу же организовали проверку, которая привела в итоге к уголовному делу.

Уже установлено, что в нарушение контракта подрядчик не установил защитный экран и тем самым не обеспечил безопасность пешеходов. Напомним, подрядной организацией выступает ООО "Ремспецмост" - та же фирма, что доделывала ремонт на мосту Дружбы.

- По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ при реконструкции Красного моста, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.