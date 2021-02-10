В Орле при ремонте моста отлетевший кусок металла серьезно ранил подростка

На Красном мосту вовсю идет ремонт, а рядом передвигаются пешеходы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле при ремонт Красного моста в ребенка отлетел кусок кусок металла. Подростка прооперировали, прокуратура и следком проводит проверку.

Главный городской мост закрыт на реконструкцию с 1 февраля. Транспорт пошел в объезд, а вот пешеходы продолжают ходить по переправе, на которой вовсю идет ремонт. Ведь Красный мост соединяет крупные части города и для многих это единственный способ добраться из Железнодорожного в Советский или Заводской район и обратно. В один момент времени рабочие снимают асфальт, демонтируют бордюры, распиливают трамвайные рельсы, а пешеходы идут по узкому тротуару по своим делам. Беды избежать не удалось.

Во вторник, 9 февраля, 17-летний школьник шел со своим товарищем по пешеходной части моста. Рабочие резали рельсы. Кусок железа отлетел в сторону и угодил прямо в подростка, ранив его. Школьника госпитализировали в НКМЦ им. Круглой, здесь ему провели удачную операцию по удалению инородного предмета. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает, он находится в больнице на стационарном лечении. А вот происшествие вполне может обернуться уголовным разбирательством.

- Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит осуществление контроля за соблюдением требований безопасности жизни и здоровья граждан при проведении работ на указанном объекте, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Разбирается в ситуации и следком.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Пешеходы продолжают передвигаться по наполовину разобранному мосту: обещанная временная переправа пока что не возведена. Подрядчик обещал приступить к работе по ее строительству как только будет установлен специальный кран. Другого способа перейти Оку у орловцев в настоящее время нет.