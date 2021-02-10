СМИ: на Красном мосту в Орле травмировался ребенок

Ремонт вовсю идет, но пешеходы все еще передвигаются по мосту Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на Красном мосту травмировался ребенок. Об этом сообщил ряд региональных СМИ со ссылкой на депутата областного Совета Валентину Остроушко.

Красный мост закрыт на реконструкцию с 1 февраля 2021 года. Сейчас здесь активными темпами идет работа: дорожники демонтируют дорожное полотно, бордюры, трамвайные рельсы, ограждения, словом, разбирают переправу. Движение транспорта закрыто, но пешеходы все еще могут передвигаться по мосту, ведь временную переправу пока не построили. Похоже, ремонт перестал быть безопасным.

Как пишет "Орелград", инцидент произошел 9 февраля. Девятиклассник шел со своим другом по мосту, в это время рабочие резали металл. Кусок отлетел и попал прямо в школьника. Подростка доставили в больницу, где в последствии ему провели успешную операцию по удалению инородного тела.

Официального комментария от властей или правоохранителей на данный момент не поступало.

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