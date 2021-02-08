Ремонт Красного моста в Орле: подрядчик демонтировал трамвайные рельсы

Ремонт Красного моста в Орле, 7 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле прошла ровно неделя после закрытия Красного моста через Оку. За это время орловцам пришлось испытать на себе многочасовые пробки, учить новые маршруты общественного транспорта и схемы объездных дорог.

Ремонт Красного моста в Орле, 7 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Подрядчик приступил к работам по демонтажу еще 1 февраля. Тогда мост остался без ограждений со стороны памятника Ивану Грозному. Рабочие активно снимали асфальтное покрытие и гранитные бордюры. Что же происходит на Красном мосту сейчас?

Ремонт Красного моста в Орле, 7 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По последним данным подрядчик уже демонтировал трамвайные рельсы и продолжает зачищать дорожное полотно. Одновременно с этим идет обустройство пешеходного тоннеля. Его уже частично закрыли металлическими листами.

Ремонт Красного моста в Орле, 7 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Многотонного крана, который будут использовать для строительства временного пешеходного моста, на строительной площадке пока не наблюдается.