Ремонт Красного моста в Орле: подрядчик демонтировал трамвайные рельсы

Ремонт Красного моста в Орле, 7 февраля 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орле прошла ровно неделя после закрытия Красного моста через Оку. За это время орловцам пришлось испытать на себе многочасовые пробки, учить новые маршруты общественного транспорта и схемы объездных дорог.
Ремонт Красного моста в Орле, 7 февраля 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Подрядчик приступил к работам по демонтажу еще 1 февраля. Тогда мост остался без ограждений со стороны памятника Ивану Грозному. Рабочие активно снимали асфальтное покрытие и гранитные бордюры. Что же происходит на Красном мосту сейчас?
Ремонт Красного моста в Орле, 7 февраля 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
По последним данным подрядчик уже демонтировал трамвайные рельсы и продолжает зачищать дорожное полотно. Одновременно с этим идет обустройство пешеходного тоннеля. Его уже частично закрыли металлическими листами.
Ремонт Красного моста в Орле, 7 февраля 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Многотонного крана, который будут использовать для строительства временного пешеходного моста, на строительной площадке пока не наблюдается.