На невыплату зарплаты пожаловались рабочие с Красного моста Орла

Красный мост разобран до основания Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле несколько рабочих с Красного моста, на котором сейчас активно идет реконструкция, пожаловались на невыплату заработной платы. Дорожники сообщили о долге перед ними в почти 600 тысяч рублей.

Письмо опубликовано в местном издании "Орловская среда". Электронная версия газеты сообщает, что рабочие написали коллективное письмо в редакцию за пятью подписями. В нем они сообщают, что прибыли в регион в январе. Сперва дорожники работали на Красном мосту, затем их перенаправили ремонтировать мост через реку Сосна в Ливенском районе. Однако возникли сложности с выплатой зарплаты.

- Все вопросы по трудоустройству и оплате труда остались нерешенными. На сегодняшний день общая сумма долга предприятия перед нами составляет 597 000 р, - приводит цитату "Орловская среда".

Официальных комментариев от представителей власти и ведомств в настоящий момент не поступало.

Работы на Красном мосту ведет ООО "Ремспецмост" - белгородская фирма, выступившая ранее вторым подрядчиком по ремонту моста Дружба.