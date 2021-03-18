Временный пешеходный мост через Оку в Орле достроят к концу апреля

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле временный пешеходный мост будет достроен к концу апреля. Сейчас активно идет работа по его возведению.

Рядом с Красным мостом уже появились сваи для пешеходной переправы, формируется основание моста. В строительстве задействован специальный кран, трудятся 14 рабочих. Когда мост будет готов, Красный мост перекроют полностью, даже для пеших участников дорожного движения.

- Строительные работы по возведение переправы планируется завершить к концу апреля, однако возможны коррективы сроков в связи с ходом паводка, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.