В Орле археологи нашли в глубине Красного моста могильные плиты. Фото: Елена Ермакова

1 марта в Орле на закрытом Красном мосту начали раскопки профессиональные ученые из экспедиции Института археологии РАН. Площадь их ответственности была определена по обе стороны моста в зоне исторического центра.

О том, какие находки нашли археологи за две недели кропотливой работы, члены научной экспедиции рассказали изданию «ИнфоОрел». Оказывается, Красный (Мариинский) мост таит в себе еще немало тайн.

Исследователи рассказали журналистам о том, что сейчас они добрались до культурного слоя времен Екатерины Великой и даже Петра I. Об этом говорят опоры старого деревянного моста.

Как сообщает «ИнфоОрел», помимо остатков керамики, стекла и монет, археологи обнаружили в основании Красного моста старинные каменные могильные плиты (предположительно с кладбища у Богоявленского собора) и чугунную лестницу со стороны рынка. О том, как они здесь оказались, ученые подробно рассказали в интервью корреспондентам издания.