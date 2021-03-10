Археологи приступили к исследованиям возле Красного моста в Орле

Ремонт Красного моста в Орле
Фото: Архив "КП"
В Орле продолжается ремонт Красного моста. Центральная переправа через Оку закрыта на реконструкцию с 1 февраля 2021 года и должна возобновить работу в 2022-м.
Подрядчик уже выполнил работы на 30 миллионов рублей. Сейчас на объекте продолжается демонтаж и одновременно идет возведение временного пешеходного моста. Рабочие уже вбили все сваи и готовятся к конструированию настила, навесов и освещения. Временный мост должны открыть к маю 2021 года.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, одновременно со строителями сейчас работают археологи. Они приступили к исследованиям 1 марта.
Площадь их ответственности – по обе стороны моста в зоне исторического центра. Это обязательное условие реконструкции, так как Красный мост – это объект культурного наследия. Согласно проекту работ, на нем должны воссоздать исторические элементы ограждений, спусков и так далее.
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