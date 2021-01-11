1 февраля в Орле перекроют Красный мост. До установки пешеходной переправы в апреле, жителям города здесь можно будет ходить, а вот машины сюда уже не пустят. Завершить реконструкцию должны до 18 ноября 2022 года.Напомним, белгородской подрядной организации ООО «Ремспецмост» предстоит не только замена железобетонных и металлических конструкций моста и переустройство лестниц и коммуникаций. Одной из самых существенных задач станет расширение моста почти на пять с половиной метров и реконструкция мостовой опоры конца XIX века.Согласно проекту, должно произойти воссоздание исторического облика лестничных сходов, арок, опор наружного электроосвещения моста.- Последний капитальный ремонт этой городской артерии проводился в 1999 году. Поэтому предстоит большой объем работы, - сообщает Дмитрий Кузнецов, заместитель начальника МКУ «Управление капитального строительства города Орла».