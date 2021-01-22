Прокуратура заинтересовалась, как проходила приемка моста Дружбы в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В августе 2020 года в Орле прошло долгожданное событие – спустя почти два года для пешеходов и машин был открыт мост Дружбы. Затянувшаяся эпопея со срывом сроков работ и сменой подрядчика была одной из самых обсуждаемых тем. Однако и после открытия моста критики хватает.

Практически сразу после запуска движения на мосту появились выбоины, которые подрядчик залатал по гарантии. При этом автомобилисты иронично выкладывали фото «ремонта после ремонта» в соцсетях.

Затем подключились и пешеходы, оставшиеся недовольными тем, что тротуары идут вровень с дорогой и во время дождей на них скапливается вода. Однако в конце августа комиссии городского Управления капитального строительства провела проверку и пришла к выводу, что водоотвод работает в нормальном режиме.

Теперь речь зашла и о нарушения во время приемки работ по ремонту моста. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

- Организована проверка соблюдения требований законодательства при приемке работ по ремонту моста «Дружба». Прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы контроля качества выполненных работ и приемки объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.