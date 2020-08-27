В Орле мост Дружбы обследовали во время дождя

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле проверили состояние свежеотремонтированного моста Дружбы . Главной целью комиссии городского Управления капитального строительства было выяснить - не будет ли затапливать переправу во время дождя.

По мнению чиновников, проверку осадками мост прошел.

- Водоотводная система работает в нормальном режиме, потоки не задерживаются на тротуарах и не препятствует движению пешеходов. Равно как и брызги от транспорта — они до пешеходов не долетают, - сообщили Олег Минкин, первый замглавы администрации Орла.

А вот при осмотре конструкций обнаружились течи, подрядчик должен оперативно их устранить. Также возникли вопросы к состоянию деформационных швов. Предписание в адрес подрядчика направлено в "Орелгосзаказчик".