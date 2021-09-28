Ремонт стоит, подрядчик арестован, деньги похищены: что будет с Красным мостом Орла

Что ждет Красный мост? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Восемь месяцев назад, 1 февраля 2021, была перекрыта главная транспортная артерия Орла - Красный мост. Еще в морозы здесь начался ремонт, почти полуторамиллиардный контракт на капитальную реконструкцию взяла знакомая орловцам по ремонту моста «Дружба» белгородская фирма ООО «Ремспецмост». Однако бодро стартовавшая работа довольно быстро сошла на нет и стоит по сей день. Красный мост гроздьями собрал на себе целый ряд проблем: от некачественно подготовленного проекта до громких уголовных дел в отношении руководства подрядной фирмы. Что будет дальше, какая судьба ждет Красный мост и горожан? «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

ФАЛЬСТАРТ

Зимой, когда мост был перекрыт, орловцы недоумевали: зачем сейчас? Трамвайное сообщение нарушилось, автомобили и автобусы пошли в объезд по разбитым улицам, город стал в пробках, а в этом время рабочие разбирали Красный мост по кирпичикам. Снимали асфальт, спиливали рельсы. Словом, за работу взялись браво. Да так браво, что уже через несколько дней от начала реконструкции произошло ЧП. Отлетевший кусок металла травмировал проходящего по пешеходной части моста подростка: тогда еще не было закрытой галереи для людей. Прокуратура и следком организовали проверку, которая привела в итоге к первому связанному с ремонтом моста уголовному делу.

Но, несмотря на ситуацию, реконструкция продолжилась. Тогда же подрядчик пообещал: в скором времени для пешеходов будет построен временный мост через Оку, остается только дождаться специальный кран.

Ремонт мост оброс проблемами: от некачественного проекта до уголовных дел Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Временный пешеходный мост покроют остеклением из поликарбоната. Он также будет оборудован освещением. Мост и примыкающую территорию будут соединять лестничные сходы, - описывала временную переправу пресс-служба мэрии.

Но временного моста не случилось. А через два с половиной месяца от старта реконструкции, работа и вовсе остановилась.

«ЧИСТО РАБОЧИЙ МОМЕНТ»

Причиной приостановки ремонта стал некачественно подготовленный проект: при раскопках были выявлены несоответствия реальной ширины мостовых сооружений, и указанной в проекте. Городские и областные власти неоднократно обещали, что реконструкция «возобновится в ближайшее время», что на объекте увеличат количество рабочих, а пешеходный мост появится к концу июля (ранее назывались сроки – апрель и май). К августу конкретных сроков никто уже не озвучивал, горожан отнестись к ситуации с пониманием просил губернатор.

- Красный мост – это наш важный объект, который, к сожалению, мы не можем сейчас до конца довести. По проектированию еще не все изменения внесены. Но этой работой мы занимаемся в ежедневном режиме и с подрядчиком, и с теми, кто контролирует этот мост. Есть сложности, но это чисто рабочий момент, - говорил в одном из прямых эфиров в августе месяце глава региона Андрей Клычков.

И пока проект правили, работа стояла и цены на строительные материалы росли, реконструкция обрастала уголовными делами.

ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ

Шокирующие факты вскрыла прокурорская проверка. Во-первых выяснилось, что для того, чтобы выиграть тендер на ремонт, подрядная фирма предоставила липовые документы. В условиях контракта значилось: организация, которая возьмется за работу, обязательно должна иметь опыт в сфере реконструкции объектов культурного наследия, так как Красный мост представляет историческую и культурную ценность.

- В целях получения преимуществ при прочих равных условиях представлены заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение, - рассказывала "Комсомолке" об итогах проверки Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Материалов прокурорской инспекции хватило для возбуждения уголовного дела по 5 части статьи 327 УК РФ: использование заведомо подложного документа. И тогда же, помимо махинаций с документами, вскрылся факт крупного мошенничества, совершенного при ремонте другого моста - Дружбы. По факту хищения 1,4 млн рублей бюджетных денег уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество».

На этом злоключения не закончились. По поручению прокурора области Владислава Малкина проверка фирмы-подрядчика продолжилась. 21 сентября 2021 года директора ООО «Ремспецмост» задержали по подозрению в хищении 179 миллионов рублей.

ЛЮКСОВЫЕ ИНОМАРКИ И БИЛЕТ В СЕВАСТОПОЛЬ

- С декабря 2020 по март 2021 годов гендиректор подрядной организации совместно с другими лицами растратили предназначенные для выполнения работ по реконструкции Красного моста денежные средства в общей сумме более 179 миллионов рублей. На денежные средства, полученные в качестве аванса, была приобретена не предусмотренная муниципальным контрактом дорогостоящая строительная техника и автомобили класса люкс, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова.

Также было установлено, что значительную сумму перечислили на расчетные счета организаций с признаками мнимости, зарегистрированные на подставных лиц.

В итоге директору ООО «Ремсцпецмост» органами предварительного расследования обвинение предъявлено сразу по нескольким уголовным статьям: это и ч. 5 ст. 327 УК РФ (одделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), и ч. 4 ст.159 УК РФ мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, и ч.4 ст. 160 УК РФ присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Обвиняемого по ходатайству следствия заключили под стражу.

Срок окончания работ - ноябрь 2022 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вместе с тем, данная мера им нарушена. Подрезов Е.В. без письменного разрешения следователя покинул свое место жительства и несколько дней находился в другом регионе. Кроме этого, в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, согласно которой, обвиняемый Подрезов Е.В. без уведомления и согласования со следователем предпринял меры к приобретению авиабилета в один конец на свое имя с пунктом назначения город Севастополь, - рассказали в пресс-службе Советского районного суда Орла.

Время до суда глава «Ремспецмост» будет коротать в СИЗО-1 Орла.

Между тем, расторгать контракт с опальным подрядчиком власти пока что не планируют. Вот как прокомментировал ситуацию Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 27 сентября.

- У меня простая задача, чтобы мост был достроен. Несмотря на все сложности со стоимостью стройматериалов, с плохой подготовленной проектно-сметной документации его надо запускать. Я надеюсь те шаги, которые мы предпринимаем сейчас, дадут свой результат.

Согласно контракту срок окончания ремонта Красного моста – ноябрь 2022 года.

Редакция «Комсомольской правды-Орел» следит за развитием ситуации.