Реконструкция Красного моста в Орле: объездные дороги решили отремонтировать

До 1 февраля городские власти обещают привести в порядок восемь объездных улиц Фото: Наталья Меркулова

В Орле все активнее обсуждают предстоящий ремонт Красного моста. Уже с 1 февраля переправу закроют, движение транспорта пустят по объездным дорогам. Однако многие из них сейчас в не самом лучшем состоянии – трещины, выбоины, ямы посреди проезжей части.

Городские власти обещают до 1 февраля привести в порядок восемь улиц, по которым пройдет объездная. Анонсируется это как ремонт.

Итак, отремонтировать до закрытия Красного моста планируют шесть улиц в Железнодорожном районе (1-я Курская, 2-я Курская, 4-я Курская, Фомина, Старо-Московская и Пушкина) и две улицы в Заводском районе (Гагарина и улица Нормандии Неман).

- До 1 февраля 2021 года эти улицы будут приведены в нормативное состояние, чтобы движение по проезжей части было максимально комфортным и безопасным, - поясняет пресс-служба администрации Орла.

Ремонт Красного моста планируют завершить до 22 ноября 2022 года.