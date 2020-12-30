Сегодня, 30 декабря, в администрации Орла состоялась пресс-конференция. В центре внимания городских властей и журналистов оказалась ситуация с грядущим закрытием Красного моста на реконструкцию.Напомним, одну из главных переправ города закроют для движения транспорта с 1 февраля 2021 года. Срок завершения работ - 18 ноября 2022 года. Из-за сжатых сроков работы белгородский подрядчик «Ремспецмост» настоял на скорейшем закрытии моста. Об этом сообщил в прямом эфире «Экспресс радио Орел» мэр Юрий Парахин, а затем подтвердил губернатор Андрей Клычков.Рассказываем, как будет организовано движение на ближайшие два года.ПЕРЕПРАВА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВКак сообщает первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин, после перекрытия Красного моста 1 февраля 2021 года, подрядчик начнет возводить временный крытый мост для пешеходов. Он будет расположен со стороны памятника Ивану Грозному и соединит набережную Дубровинского и улицу Левый берег реки Оки.Ширина переправы должна быть три метра. Завершить ее строительство планируют к апрелю. До этого времени орловцы смогут ходить по пешеходной части Красного моста, затем перекроют и ее.ДВИЖЕНИЕ МАШИН И ПУТИ ОБЪЕЗДАПосле перекрытия Красного моста основной поток транспорта перенаправят на улицы Розы Люксембург, 5 Августа, 1-й Курску. и Старо-Московскую. Предварительно их планируют отремонтировать силами \\"Спецавтобазы\\".В настоящее время рабочие уже ведут ремонт литым асфальтом, а когда позволит погода перейдут к ремонту методом пневмонабрызга.ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТОдин из самых острых вопросов остается с общественным транспортом, так как по Красному мосту курсируют не только автобусы, но и трамваи с троллейбусами.- На время перекрытия моста движение трамваев по Железнодорожному району будет прекращено, а в Заводском районе будет осуществляться в реверсивном режиме до площади Карла Маркса, - рассказал журналистам Олег Минкин.В Железнодорожном районе трамваи заменят на дополнительные автобусы, которые будут идти по прежним трамвайным маршрутам №3 и №4.Что же касается самих автобусов, то маршруты №5, №6М, №11, №15, №16 и №48 при движении со стороны Железнодорожного района будут следовать от остановки Универмаг через улицу Фомина, 5-го Августа, далее на мост Дружбы и на улицу Розы Люксембург до пересечения с Комсомольской.В обратном направлении они будут идти от пересечения с Комсомольской по улице Розы Люксембург на мост Дружбы, далее на улицу 5-го Августа, 3-ю Курскую, Пушкина, 4-я Курскую и до пересечения с улицей Московская.Автобусы №2, №20, №21, №23, №24, №26, №34 и №35 при движении со стороны Железнодорожного района от остановки Универмаг также будут следовать через мост Дружба, далее на улицу Розы Люксембург, Гагарина, затем к переулка Воскресенский и до пересечения с Комсомольской. В обратном направлении – от Комсомольской по Гагарина, Розы Люксембург, по мосту Дружбы, через 3-ю Курскую и Пушкина до пересечения с Московской улицей.-По улице Розы Люксембург будет осуществляться движение крупногабаритного транспорта, а менее вместительный будет следовать по Гагарина и переулку Воскресенский, - пояснил Олег Минкин.Троллейбус №1 будет идти через Советский район по улице Герцена.