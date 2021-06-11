Прокурор Орловской области поручил проверить расходование средств при ремонте Красного моста

Владислав Малкин поручил проверить расходование средств при ремонте Красного моста. Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Накануне, 10 июня, прокурор Орловской области Владислав Малкин побывал с официальным визитом на строительной площадке Красного моста в Орле. Реконструкция центральной переправы уже обернулась двумя уголовными делами.

Теперь надзорным органам предстоит выяснить, законно ли расходуются бюджетные средства, выделенные на ремонт Красного моста. Владислав Малкин уже дал соответствующие распоряжения.

Напомним, первое уголовное дело было возбуждено еще зимой, когда при демонтаже трамвайных рельсов кусок металла попал в проходившего по пешеходной части моста подростка. Юноше пришлось делать операцию.

Второе уголовное дело было возбуждено из-за использования заведомо подложных документов при заключении контракта на реконструкцию. Не мало проблем доставила ошибка в проектно-сметной документации, из-за которой работы приостановили больше чем на месяц. Обещанного временного пешеходного моста также нет до сих пор.

- По результатам выезда прокурор области поручил аппарату прокуратуры области с привлечением органов контроля проверить соблюдение требований законодательства при расходовании бюджетных средств на объекте. При выявлении нарушений дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц заказчика, подрядчика, организации, изготовившей проект, а также состоянию ведомственного контроля со стороны профильного департамента региона, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.