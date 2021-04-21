Ремонт Красного моста в Орле приостановлен Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле приостановлена реконструкция Красного моста. Работа стала из-за того, что возникло несоответствие проекта с реальной картиной.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла. По состоянию на 21 апреля ремонт не ведется.

- Основанием для такого решения стало обращение подрядной организации ООО "Ремспецмост". Причина – несоответствие проектного решения. А именно: фактическая толщина подпорных стенок больше размеров, отражённых в проекте. Этот факт был обнаружен в ходе выполнения работ по реконструкции, - гласит сообщение на официальном сайте мэрии.

Теперь предстоит разработать дополнения к проекту, затем пройдет экспертиза. По планам, затянется процедура примерно на месяц. Возобновление ремонта ожидается в конце мая 2021.