Пешеходный мост через Оку планируют доделать к началу мая Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжают строительство временного пешеходного моста рядом с Красным мостом, находящемся на реконструкции. Движение по новой переправе должно начаться в начале мая.

Об этом сообщает информационное издание «Орел-регион» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Сейчас рабочие продолжают делать основание и готовятся к монтажу пролетных строений.

- Сейчас на объект завозятся пролетные строения, ригели и другие конструктивные элементы, - сообщает издание «Орел-регион».

Напомним, когда пешеходный мост будет готов, Красный мост перекроют полностью, даже для пеших участников дорожного движения.