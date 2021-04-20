Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 апреля 2021 14:00

Пешеходный мост через Оку планируют доделать к началу мая

Рабочие готовятся к установке пролетных строений
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Пешеходный мост через Оку планируют доделать к началу мая

Пешеходный мост через Оку планируют доделать к началу мая

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжают строительство временного пешеходного моста рядом с Красным мостом, находящемся на реконструкции. Движение по новой переправе должно начаться в начале мая.

Об этом сообщает информационное издание «Орел-регион» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Сейчас рабочие продолжают делать основание и готовятся к монтажу пролетных строений.

- Сейчас на объект завозятся пролетные строения, ригели и другие конструктивные элементы, - сообщает издание «Орел-регион».

Напомним, когда пешеходный мост будет готов, Красный мост перекроют полностью, даже для пеших участников дорожного движения.

Реконструкция Красного моста в Орле