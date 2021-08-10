В Орле подрядчику, ремонтирующему Красный мост, предъявили обвинение Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается расследование уголовных дел, связанных с подрядной организацией «Ремспецмост». Ее руководству уже предъявлено обвинение о хищении при ремонте моста Дружбы и нарушениях при заключении контракта на реконструкцию Красного моста.

Тем временем город все еще остается без центральной переправы и считает количество отложенных обещаний по возобновлению ремонтных работ. Рассказываем, как развиваются события на данный момент.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С «ДРУЖБЫ»

Белгородский «Ремспецмост» хорошо известен жителям Орла. Именно этой подрядной организации буквально год назад пришлось доделывать многострадальный и скандальный ремонт моста Дружбы.

Переправу решили капитально обновить в преддверии еще более масштабного события – реконструкции объекта культурного наследия с большой историей. Речь идет о Красном мосте.

«Ремспецмост» зашел на объект осенью 2019 года, когда предыдущий подрядчик уже успел провести демонтажные работы и на этом застопорился. В итоге новая фирма справилась с «доделыванием» объекта к августу 2020 года. Однако радость от наконец-то открывшейся переправы сохранялась не долго. Сначала вопросы к качеству возникли у водителей, затем у пешеходов.

Вскоре ситуацией с «Дружбой» заинтересовалась прокуратура, заподозрившая нарушения при проведении приемки моста.

Сейчас речь идет уже о конкретным уголовным делам по статьям 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения).

- В ходе проверки установлено, что подрядчик предоставлял заведомо подложные документы и использовал на мосту Дружбы деформационные швы, не соответствующие проектной документации. В результате из бюджета было похищено более 1,4 миллиона рублей, - рассказала «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

НАРУШЕНИЯ ПО КРАСНОМУ МОСТУ

Хотя вопросы по мосту Дружбы возникли еще год назад, это не помешало подрядчику заявиться на торгах по реконструкции Красного моста. Правда, чтобы претендовать на заключение контракта необходимо было предоставить сведения, дающих право реконструкцию объекта культурного наследия. И вновь, в ход пошли документы, вызвавшие в последствии сомнения у прокуратуры.

- В настоящее время должностное лицо подрядной организации обвиняется в том, что для участия в конкурсе им были представлены заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение, - пояснила «КП» Татьяна Цуканова.

И вот, контракт заключен. 1 февраля 2021 года Красный мост перекрыли для движения машин и подрядчик активно взялся за демонтажные работы. Правда, так активно, что в процессе демонтажа уже через пару недель пострадал проходивший мимо подросток. К тому времени просто не была закрыта пешеходная галерея и юноша пострадал от осколка срезаемых рельсов.

ПРОБЛЕМНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Однако проблемы с техникой безопасностью все же не помешали продолжить работы на Красном мосту. Остановили их проблемы с проектно-сметной документацией. Произошло это в апреле 2021 года. Итог – уже несколько месяцев на объекте полная тишина, обещанных пешеходного и инженерного моста для коммуникаций также все еще нет.

Орловцы уже начинают беспокоиться: «Успеют ли закончить в срок?» Ответ на этот вопрос у всех разный: подрядчик уверяет, что наверстает, заказчик не исключает небольшого смещения сроков сдачи, а губернатор настаивает, что все происходит по объективным причинам – мол, узнать в каком состоянии конструкции моста удалось только после проведения демонтажа и теперь экспертиза новой документации занимает время.

Так или иначе, близится осень, а обещания по возобновлению работ все еще не сбылись. Тем временем прокуратура организовала новую процессуальную проверку по расходованию аванса, полученного подрядчиком на проведение работ на Красном мосту.

- В рамках исполнения контракта по Красному мосту подрядчику было перечислено более 198 млн рублей, однако на данный момент работы выполнены и приняты заказчиком на сумму 27,6 млн рублей. Сумма неотработанного подрядчиком аванса составляет свыше 170 млн рублей, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

«КП» следит за развитием ситуации.