Орел готовится к большому событию – закрытию Красного моста на ремонт. Ближайшие несколько лет центральная переправа через Оку должна преобразиться и даже частично вернуть себе исторический облик.С 1 февраля для пешеходов начнут делать временную переправу через реку. Она появится в 16 метрах от Красного моста и соединит улицу Левый берег Оки с набережной Дубровинского. Ширина – три метра.Временный пешеходный мост покроют остекленением из поликарбоната. Он также будет оборудован освещением.- Мост и примыкающую территорию будут соединять лестничные сходы, - сообщает пресс-служба администрации Орла.