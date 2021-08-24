Ремонт Красного моста в Орле вновь откладывается Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается эпопея с реконструкцией Красного моста. Переправу закрыли еще в феврале, но в апреле работы встали и до сих пор не возобновлены. Накануне, 23 августа, губернатор Андрей Клычков сообщил, что еще не все изменения внесены в проектно-сметную документацию.

Напомним, весной работы на мосту остановились из-за несоответствия ширины мостовых сооружений, предусмотренных в изначальной проектно-сметной документации. При остановилась работа и по строительству двух временных мостов – пешеходного (со стороны памятника Ивану Грозному) и инженерного для коммуникации (со стороны Центрального рынка).

Городские областные власти неоднократно обещали, что реконструкция возобновится в ближайшее время, что на объекте увеличат количество рабочих, а пешеходный мост появится к концу июля (ранее назывались сроки – апрель и май). Теперь конкретных сроков никто не озвучивает, однако губернатор просит горожан отнестись к ситуации с пониманием.

- Красный мост – это наш важный объект, который. К сожалению, мы не можем сейчас до конца довести. По проектированию еще не все изменения внесены. Но этой работой мы занимаемся в ежедневном режиме и с подрядчиком, и с теми, кто контролирует этот мост. Есть сложности, но это чисто рабочий момент, - подчеркнул Андрей Клычков.