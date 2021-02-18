Ограничения в связи с коронавирусом в Орле 2021: какие действуют и до какого числа

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области продолжает действовать режим повышенной готовности по коронавирусу и связанные с ним ограничения. Решением оперштаба от 18 февраля 2021 года он продлен до 31 марта включительно. Однако статистика заболеваемости идет на спад и постепенно власти вводят послабления. Рассказываем какие ограничения в связи с коронавирусом действуют в Орле на 18 февраля 2021 года.

В общественных местах продолжает действовать масочный режим. Жители региона должны носить средства защиты дыхания в транспорте, магазинах, больницах и других местах скопления людей.

Массовые мероприятия все еще остаются под запретом, однако работают театры, кинотеатры, музеи, правда с оговоркой: рассадка посетителей с соблюдением социальной дистанции, ношение маски, дезинфекция, контроль температуры при входе.

Кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита откыты, причем с 15 февраля сняты ограничения на работу с 23.00 до 6.00. Общепит вернулся к привычному графику работы. Однако и здесь соблюдается социальное дистанцирование, персонал носит маски и перчатки, работают рециркуляторы, проводится дезинфекция и термометрия.

Фитнес-центры и бассейны принимают посетителей, разрешены занятия спортом на открытых спортивных объектах, на свежем воздухе. Спортивный состязания проводятся без участия зрителей.

Все торговые центры и магазины открыты без ограничения по площади (не забывайте надеть маску перед входом).

Школы, вузы, средние учебные заведения учатся в привычном режиме. В школах на дистант могут уйти те ученики, чьи родители написали соответствующее заявление. Студенты вышли с дистанционного обучения в начале месяца. Открыты и принимают малышей детские сады.

Для жителей старше 65 лет введен режим самоизоляции. Он продлен до 28 февраля 2021 года.

Открыты гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха. Можно гулять в парках и скверах.

В регионе работает единая горячая линия по вопросам COVID-19, ее номер 122. Горячая линия Департамента здравоохранения 8 (4862) 43-53-25.