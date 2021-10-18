Осенние каникулы в орловских школах продлятся с 1 по 14 ноября из-за ковида

Осенние каникулы для орловских школьников продлили из-за коронавируса Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области осенние каникулы продлятся до 14 октября. Такое решение принято 18 октября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время обстановка с заболеваемостью в области неблагополучная, поэтому каникулы продлятся не неделю, а две. Школьники будут отдыхать с 1 по 14 ноября включительно. Для учащихся младших классов сформируют дежурные группы на период с 8 по 13 ноября.

- С целью разгрузки педагогических коллективов принято решение перевести во время осенних каникул не менее 50% сотрудников на удаленный (сменный) режим работы по отдельному графику, утвержденному руководителем учреждения, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

В настоящее время в регионе две школы закрыты на карантин, распущен по домам 591 ребенок. Еще 42 класса в 11 школах (в основном города Орла) также распущены по домам: на карантине 939 детей.