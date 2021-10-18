В Орловской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса

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В Орловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. О таком решении стало известно 18 октября на заседании оперштаба по борьбе с covid-19.

Сделать прививку от коронавируса должны будут орловцы, работающие в определенных отраслях. Это здравоохранение, образование, социальная сфера, общепит, транспорт, энергетика и ЖКХ, сфера услуг, физкультурно-оздоровительная, также прививки должны будут сделать работники фирм, оказывающих почтовые услуги, работники клиентских подразделений банков, организаций, в которых проводятся культурные и другие мероприятия, госслужащие.

Прививки должны сделать 80% работников организаций в указанных сферах. Причем первый компонент вакцины орловцы должны получить в срок до 15 ноября, второй до 7 декабря.

- Без подобных мер крайне сложно обеспечить коллективный иммунитет к COVID-19 при имеющихся темпах вакцинации, - отметил Андрей Клычков, губернатор Орловской области.