На спектакли в орловские театры будут пускать по QR-коду или ПЦР-тесту Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 21 октября в Орловской области побывать на спектаклях в театрах смогут вакцинированные или имеющие отрицательный ПЦР-тест на ковид. Орловские театры уже начали оповещать об этом своих зрителей.

Теперь вместе с билетом зрители должны иметь с собой паспорт и документ подтверждающий отсутствие коронавируса - сертификат о вакцинации, QR-код сертификата о прививках, справку или QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР. Такое решение принято согласно Указу Губернатора Орловской области от 15 октября 2021 г. № 523.

- Для нас эти изменения тоже стали неожиданностью, но, конечно, мы все будем соблюдать. Другое дело, что мы не предупреждали об этом зрителей заранее и теперь просим их с понимаем отнестись к сложившейся ситуации. Эти меры направлены на сохранение здоровья людей и не рождаются на пустом месте. Они связаны с серьезным ростом заболеваемости в регионе, - рассказала на пресс-конференции 21 октября Елена Казакова, директор орловского академического театра им. Тургенева.